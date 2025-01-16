شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا للكاميرون بإياب تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، مرانه الرئيسي بالكاميرون اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأسود السبت المقبل في إياب الدور التمهيدي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وخاض منتخب الناشئات مباراة الذهاب على استاد الدفاع الجوى وانتهت بفوز الضيوف 5 – 0، ما يجعل مباراة الذهاب صعبة للغاية على ناشئات الفراعنة.

واختار مصطفى منير المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة هن، كنزى محمد جمال ، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ، لوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا ،رنيم القاضي للعلاج الطبيعي ،حنان حامد أخصائي تأهيل ، وحسنى نصر مسؤول المهمات.