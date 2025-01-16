الامارات | 320 مشاركاً في «تحدي الإمارات للياقة البدنية في الفجيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يومَي 18 و19 الجاري، منافسات النسخة الثالثة لبطولة «تحدي الإمارات للياقة البدنية في الفجيرة»، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في فندق ومنتجع البحر، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 45 دولة في العالم، وتبلغ جوائزها المالية 300 ألف درهم.

من جهته، ثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، رعاية سمو ولي عهد الفجيرة للبطولة، وقال في تصريحات صحافية: «تعكس البطولة المكاسب الإيجابية المتحققة، وتعزز جهود أسرة الاتحاد بتعزيز الرياضة المجتمعية، والعمل على تطوير رياضة اللياقة البدنية».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اللياقة البدنية، أحمد بن ظبوي الفلاسي، إن «الزيادة الكبيرة للمشاركين من 170 إلى 320، مقارنة بالنسختين الماضيتين، تؤكد أهميتها، كما أن جوائز البطولة تعكس قيمتها، في وقت تواصل البطولة نجاحاتها التي حققتها منذ نسختها الأولى».

وأكد مدير البطولة، أحمد آل علي، أن «البطولة ستشهد مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين، منهم الصربي لوكا دوجيك، والآيسلندية سارة سيغمانتدوتر، والبلجيكي جيلي هوست، إضافة إلى أبطال الإمارات بدر النوري وأحمد الشحي وسالم آل علي، والبطلة الإماراتية شهد بودبس، صاحبة الإنجازات على المستويين الآسيوي والعالمي».

وتابع: «جوائز البطولة ستكون موزعة على 10 فئات، منها فئة الأساتذة التي تم استحداثها في النسخة الحالية».