الامارات | خورفكان والبطائح يقتربان من نهائي كأس «الإمارات للصالات»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريقا خورفكان والبطائح من التأهل لخوض المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد فوز الأول على ضيفه دبا الحصن 3-2، والثاني على فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» 5-2، في ذهاب الدور نصف النهائي، أول من أمس.

وسيخوض الفريقان مباراتَي الإياب في 22 يناير الجاري.

وسجل أهداف خورفكان البرازيلي لوكاس نونيز (هدفان)، ومال الله، فيما أحرز لفريق دبا الحصن وليد محمد ولويس هنريكو.

في المقابل، سجل أهداف البطائح حمد الزعابي (هدفان)، ومحمد الريسي وعبدالله المهيري وعبدالقادر الصديق، ولفريق «الإقامة وشوؤن الأجانب دبي» البرازيلي ايفرتون دوس وبدر مبارك.