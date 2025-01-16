الامارات | «غولف الإمارات» يتربع على قمة العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تربع لاعبو الغولف الإماراتي على صدارة النسخة الثانية في البطولة العربية للمحترفين، التي جرت على ملاعب منتجع «مازاكان بيتش أند غولف» بمدينة الجديدة في المغرب، وأسدل الستار عليها، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 46 لاعباً.

ونجح محترفو الغولف الإماراتي في انتزاع المركزين الأول والثاني للبطولة التي امتدت على مدار يومين، باعتلاء الموهبة الشابة جوناثان سيلفاراج الصدارة برصيد أربع ضربات تحت المعدل، بفارق ضربتين عن زميله جوشوا جرينفيل وود.

وواصل لاعبو الإمارات التألق على سلم ترتيب البطولة، إذ بجانب اعتلاء جوناثان الصدارة رغم منافسته ضمن فئة الهواة، احتل الإماراتي سام مولان المركز السادس ضمن فئة الهواة.

وسيشارك اللاعبون الثلاثة مجدداً، الأسبوع المقبل، في بطولة رأس الخيمة ضمن جولة «موانئ دبي العالمية» للغولف.