الامارات | نزال الإماراتي الحسيني وبطل الفلبين في دبي 25 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح البطل الإماراتي، هادي عمر الحسيني، مواجهاته ببطولة رابطة المقاتلين المحترفين التي تستضيفها صالة «كوكاكولا أرينا»، في دبي 25 الجاري، مع الفلبيني رويل باناليس، ضمن منافسات «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 13 دولة تتقدمها الإمارات، وروسيا، وإنجلترا، وإيرلندا، والبرازيل، والسعودية، والأردن، وسورية، والجزائر، والفلبين، وأوزبكستان، وباكستان.

وتجمع بقية النزالات الإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميتشاريبوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والروسي يعقوب سليمانوف مع الأردني جراح السلاوي، والإيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والأوزبكي مرافظال أختاموف مع الإنجليزي مايك تومبسون، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر دارث خان.

وتقام بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» ضمن خطة الرابطة لتعزيز مكانة دبي عاصمة جديدة لهذه الرياضة.

من جهته، أكد المقاتل الإيرلندي الصاعد، بول هيوز، الذي يخوض النزال الرئيس ضد البطل العالمي الروسي عثمان نورمحمدوف، أن النزال سيكون حدثاً تاريخياً مع تطلعه لتعزيز سجله البالغ 13 انتصاراً مقابل خسارة واحدة فقط، فيما يمتلك منافسه سجلاً مثالياً بـ18 انتصاراً دون أي خسارة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس، للكشف عن تفاصيل البطولة: «إن مواجهة البطل العالمي تتطلب قوة جسدية هائلة، لقد تنقلت حول العالم للتحضير من أجل هذا النزال، سافرت إلى فلوريدا، قبل الوصول إلى دبي وإكمال التحضيرات هنا منذ أسبوعين، ووضعت برنامجاً تدريبياً متكاملاً من حيث توقيت النوم ونوعية التغذية، والابتعاد عن التوتر، والتركيز فقط على النزال من دون أي مؤثرات خارجية».

. 24 مقاتلاً من 13 دولة يشاركون في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين.