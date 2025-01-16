الامارات | عجمان يستعرض أمام «العين» بالأربعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض فريق عجمان أمام مرمى ضيفه العين وهزمه (4-2)، أمس، على استاد راشد بن سعيد، في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 13 نقطة، محافظاً على المركز الـ10، فيما تجمّد رصيد العين عند 19 نقطة في المركز السادس، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية من دون تحقيق أي انتصار منذ بداية العام.

واستحق عجمان الفوز بفضل استغلاله الأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبو العين، إذ بدأت الأخطاء في الدقيقة الثامنة عندما ارتكب المدافع فابيو كاردوسو مخالفة بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليترجم ملس كوسانوفيك ركلة الجزاء إلى هدف التقدم لمصلحة أصحاب الأرض، لكن رد «الزعيم» جاء سريعاً بعد أربع دقائق فقط، إذ سجل المهاجم، لابا كودجو، هدف التعادل في الدقيقة 12.

وتوالت الأخطاء القاتلة لـ«الزعيم»، حيث وقع الحارس، خالد عيسى، في خطأ فادح في الدقيقة 37، عندما فشل في التعامل مع كرة عرضية سهلة أرسلها لاعب عجمان، إسماعيل مؤمن، لتسكن الكرة الشباك بالخطأ، مانحة عجمان التقدم مجدداً.

وازداد وضع العين سوءاً في بداية الشوط الثاني، عندما حصل لاعب الوسط، ماتياس بالاسيوس، على بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته للاعب إسماعيل مؤمن، لأنه كان آخر لاعب وفي حالة انفراد بالحارس خالد عيسى.

ورغم النقص العددي، فإن لاعبي «الزعيم» أظهروا تماسكاً نسبياً، ما أسفر عن تسجيلهم هدف التعادل في الدقيقة 80، عندما أحرز ملس كوسانوفيك هدفاً بالخطأ في مرماه، لكن فرحة العين بالتعادل لم تدم طويلاً، إذ أعاد أنس أمطيطش عجمان إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82، واختتم جونيور فليمنغز رباعية «البرتقالي» بهدف في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز عجمان (4-2).

. «الزعيم» يواصل سلسلة نتائجه السلبية بلا أي فوز منذ بداية العام.

. العين لعب بـ10 لاعبين بعد طرد بالاسيوس في بداية الشوط الثاني.