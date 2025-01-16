الامارات | لا عقوبات انضباطية في الدوري رغم مباراة الـ 14 بطاقة ملونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم خلو سجل 14 مدرباً في أندية دوري أدنوك للمحترفين، حتى الجولة الـ11، من أي عقوبات أو غرامات انضباطية من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، وذلك خلافاً لما كان يحدث في المواسم السابقة التي كانت تشهد عقوبات انضباطية بالجملة على مدربي فرق الدوري.

ووفقاً للإحصائية أيضاً، فقد خلا سجل مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، ومدرب دبا الحصن، حسن العبدولي، من أي عقوبات انضباطية بحقهما، على الرغم من طردهما خلال الجولتين السادسة والعاشرة على التوالي في الدوري نتيجة اعتراضهما على القرارات التحكيمية.

وكان الحكم أحمد سالم خلفان قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه كوزمين، خلال مباراة الشارقة مع شباب الأهلي، ضمن الجولة السادسة التي شهدت أيضاً لجوء الحكم للبطاقات الصفراء 10 مرات، والبطاقات الحمراء ثلاث مرات، بعد طرد حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، والحارس الاحتياطي مايد محسن، فضلاً عن طرد لاعب شباب الأهلي سردار أزمون.

وبدورها، اكتفت لجنة الانضباط فقط خلال اجتماعها بفرض عقوبات مالية على الناديين، إذ تم تغريم نادي شباب الأهلي 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية والتلفظ على لاعب من الفريق المنافس، فيما غرّمت شباب الأهلي 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، كما غرّمت الشارقة 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب، وغرمته أيضاً 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات في المباراة الواحدة.

وبالنسبة لمباراة دبا الحصن واتحاد كلباء فقد شهدت كذلك إخراج الحكم البطاقات الصفراء ثلاث مرات، والحمراء مرة واحدة فقط.

وتعليقاً على عدم قيام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بتوقيع أي عقوبات انضباطية بحق كوزمين والعبدولي، على الرغم من إشهار حكمَي المباراتين البطاقة الحمراء لكل منهما خلال مباراتَي فريقيهما، قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»: «إن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تقوم باتخاذ قراراتها المتعلقة بالعقوبات الانضباطية، سواء بحق المدربين أو اللاعبين أو الإداريين أو الجمهور، بناء على تقارير مقدمة لها من قبل حكام ومراقبي المباريات المختلفة في الدوري».

وأضاف «لجنة الانضباط لديها معايير وقوانين تستند إليها في عملية إصدار العقوبات والغرامات والعقوبة بحق المدربين وغيرهم، وتكون هذه العقوبات بناء على هذا التقرير، ويتم توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً لبنود محددة، وتكون في حالات السب والقذف والإشارات والسلوك المشين وغيرها».

وتابع العاجل: «عندما يقوم حكم المباراة بطرد مدرب من الملعب بسبب احتجاجه على قرارات الحكم، فإن العقوبة بحقه في هذا الخصوص تكون بإيقافه فقط دون توقيع غرامة مالية أو انضباطية أخرى بحقه من قبل لجنة الانضباط لكن في حالة قام المدرب بعملية القذف أو السب أو القيام بإشارات بحق الحكم أو السلوك المشين، فإن العقوبة قد تكون أعلى وفقاً للبنود الموجودة لدى لجنة الانضباط في هذا الخصوص».

وأكمل: «المدربون لم يصلوا حتى الآن في دوري الموسم الحالي إلى مرحلة السلوك المشين أو الإشارات البذيئة أو المساس بسمعة الحكم، لذلك لم تتخذ عقوبات انضباطية، أما في حال حدوث مناوشات بسيطة بين مدربي فريقين فيما بينهما، فإن العقوبة الانضباطية بحقهما تكون أقل بناء على تقريري حكم ومراقب المباراة في هذا الخصوص».