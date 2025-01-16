الامارات | إقالة مسفر.. وتعيين الخديم مدرباً لـ «النواخذة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلّف نادي دبا المدرب المواطن، محمد الخديم، بمهام قيادة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلفاً للمدير الفني الدكتور عبدالله مسفر.

وكان نادي دبا قد أعلن في حسابه على «إنستغرام» إقالة المدرب مسفر من مهام قيادة «النواخذة» في الموسم الحالي، بسبب تراجع نتائج الفريق، وقدّم مجلس الإدارة شكره لمسفر على الجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية، ‏ويحتل فريق دبا المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة خلف العربي «المتصدر» بـ26 نقطة. وكان فريق دبا قد تعرض لثلاث هزائم مؤثرة أمام العربي بهدف نظيف، وحتا بالنتيجة نفسها، والفجيرة (1-2)، ويأتي تكليف الخديم لما يتمتع به من خبرة فنية مميّزة، فضلاً عن سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مع فرق عدة سبق أن دربها في دوري المحترفين والرديف ودوري الدرجتين الأولى والثالثة.