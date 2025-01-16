الامارات | الرياضي اللبناني يغيب عن «دولية دبي» لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية، اللواء إسماعيل القرقاوي، عن غياب فريق الرياضي اللبناني «حامل اللقب» عن النسخة الـ34 لبطولة دبي المقررة بصالة نادي النصر، من 24 الجاري إلى الثاني من فبراير المقبل.

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»: «اعتذار الرياضي لن يؤثر في المستوى الفني للبطولة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في محاولات إقناع النادي للوجود في النسخة الـ34». وأوضح: «قرار اعتذار الرياضي جاء وفق ما أكده النادي لعدم الجاهزية الفنية، بجانب صعوبة استقدام محترفين أجانب على مستوى عالٍ».

وأضاف: «حاولت اللجنة المنظمة العليا مساعدة الرياضي في تذليل عقبات التعاقد مع محترفين، إلا أننا في نهاية المطاف نحترم قراره».