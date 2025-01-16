شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتدخل الـVAR فى هدف أرسنال ضد توتنهام الذى جاء من خطأ؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى والمحلل بتليفزيون الخليج 365، أن هدف أرسنال الأول فى مرمى توتنهام الذى أحرزه سولانكى مهاجم توتنهام عن طريق الخطأ فى مرماه فى الدقيقة 40 من عمر لقائهما جاء من خطأ واضح، بعدما اصطدمت الكرة المرتدة من قدم بيدرو بورو مدافع تونتهام بقدم لاعب أرسنال لياندرو تروسارد، وعبرت خط المرمى بأكملها، إلا أن سيمون هوبر حكم اللقاء احتسبها ركنية فى حين أنها ركلة مرمى طبقا للقانون.

وتابع عقل أن هذه الحالة لا يتدخل فيها حكم الـVAR بيتر يانكس طبقا للبروتوكول، حيث إنها ليست من الحالات التى يتدخل فيها الـVAR رغم أنه يقوم بالتشيك الصامت على الهدف ويبلغ الحكم بصحة الهدف عبرالكومينيكشن سيستم طبقا للبروتوكول، وبالتالى هذا الخطأ يتحمله حكم المباراة الإنجليزى سيمون هوبر، الذى أشهرالبطاقة الصفراء فى 4 مناسبات طبقا للقانون.

وكان أرسنال قد فاز على توتنهام 2-1 في ديربي لندن، الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-25.

تقدم تقدم توتنهام عبر سون هيونج مين فى الدقيقة 25، وتعادل سولانكى مهاجم توتنهام بهدف عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة40 قبل أن يسجل تروسارد هدف فوز أرسنال في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول للقاء بهذا الفوز استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعدما خسر الأسبوع الماضى بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد وودع كأس الاتحاد، كما خسر أمام نيوكاسل في كأس الرابطة وقبلها تعادل مع برايتون في البريميرليج.