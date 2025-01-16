شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا لسيراميكا اليوم ويتدرب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق طلائع الجيش اليوم الخميس استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويتدرب الطلائع على ركلات الترجيح اليوم تحسباً للجوء لها في مباراة الغد.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الغد الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لإن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.

وتقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من تدريب طلائع الجيش أمس مكتفيا بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق وشهدت نتائج متميزة.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.