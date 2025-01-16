شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يستعرض مشروع القرن لتطوير التحكيم والاستفادة من الخبير الأجنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى والمحلل بتليفزيون الخليج 365، أن ملف التحكيم يعد أحد أهم أبرز الملفات الشائكة بالكرة المصرية حاليا، بعدما شهد حالة كبيرة من الجدل فى الفترة الأخيرة، وتذبذب الحكام مستوى فى السنوات الأخيرة حتى فى وجود الخبير الأجنبى.

وأضاف عادل عقل فى الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه أحمد عصام، أن التحكيم يلعب دورا حاسما فى تطوير كرة القدم على كل المستويات المحلية والقارية والدولية.

وأوضح عقل أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، يضع ملف التحكيم فى مقدمة أولويات المجلس، لاستعادة الكرة المصرية بريقها عربيا وأفريقيا حتى يستعيد التحكيم لمكانته الطبيعة كأحد أهم عناصر منظومة كرة القدم على الإطلاق، وأيضا أحد أهم أسباب نجاح البطولات محليا ودوليا وقاريا، ويأتى ذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر لمنظومة التحكيم، لذا يسعى المجلس الحالى لإعادة الهدوء والثقة لأسرة قضاة الملاعب، حتى تستطيع الظهور بشكل جيد بعد حالة من التخبط والخلافات داخل جدران لجنة الحكام الرئيسية.



وتابع عقل أنه لكن لا بد أن يكون هناك مشروع كبير لتطوير التحكيم بالشكل المناسب ويطلق عليه مشروع القرن لتطوير التحكيم المصرى، وتكون هناك خطة تحتوى على 5 محاور رئيسية، هي:

- المحور الأول والأهم فى هذه الخطة هو رصد ميزانية مالية مناسبة لتطوير التحكيم.

- المحور الثانى هو لا بد من تحديث الأجهزة المستخدمة فى كابينة الـVAR ، بحيث تكون هناك أجهزة حديثة تعمل بشكل جيد، وتأهيل عدد مناسب من الحكام والمساعدين للحصول على رخصة الـVAR، حتى الذين لديهم الرخصة حاليا تتم إعادة تقييم بشكل جيد ومناسب واستبعاد من هم دون المستوى.

- المحور الثالث تنمية قدرات ومهارات الحكم الحالين سواء الدوليين أو الدرجة الأولى المشاركين بالمسابقات حاليا.

- المحور الرابع الحكام الواعدون وصغار السن من 22 إلى 26 سنة من الدرجة الثانية والثالثة بالمناطق على مستوى الجمهورية، وتأهليهم وإعداهم بشكل جيد حتى يكونوا هم نواة التحكيم فى المستقبل خلال من سنتين إلى 3 سنوات، جاهزين لتحمل المسئولية.

- المحور الخامس والأهم ممكن أن يقال عنه مشروع القرن لتطوير التحكيم، وهو أكاديمية لإعداد وتأهيل الحكام تحت إشراف اتحاد الكرة برعاية وزارة الشباب والرياضة، واستقطاب اللاعبين من الناشئين والبراعم دون الـ15 عاما، هذه الأكاديميات يديرها خبراء متخصصون فى الإعداد النفسى والبدنى والفنى والطبى.

ثم بعد عامين على الأقل نقدر نقف على الموهوبين منهم او من ينطبق علية حكم مصنوع مدام لدية الاستعداد ويتم عمل تصفية لاختيار أصحاب القدرات الخاصة ثم يتم ضمهم للسك التحكيم وأيضا من ضمن البرنامج، ومعايشة لعدد مناسب من الحكام بأحد الدول الكبرى، ثم بعد عامين على الأقل نقدر نقف على الموهوبين منهم أو من ينطبق عليه حكم مصنوع ما دام لديه الاستعداد، ويتم عمل تصفية لاختيار أصحاب القدرات الخاصة ثم يتم ضمهم للتحكيم.

وأيضا من ضمن البرنامج أن تكون هناك فرصة لعمل معايشة لعدد من هؤلاء بإحدى الدول التى لديها منظومة تحكيمية متميزة للاستفادة من هذه المعايشة فنيا وبدنيا ونفسيا وطبيا، ولا بد أن يكون تحت إشراف اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة وكل المسئولين عن منظومة كرة القدم المصرية، بذلك سيكون لدينا تحكيم متميز طبقا للأساليب العلمية الحديثة.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اتخذ خطوة مهمة فى أغسطس الماضى عندما دشن برنامج أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد، كخطوة لتحسين التحكيم فى القارة السمراء.