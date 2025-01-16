شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في ختام الجولة الثامنة بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تُختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري Nile، بإقامة مواجهتين مثيرتين، حيث يستضيف الزمالك حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي، كما يلتقي المصري مع فاركو.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يلتقي نادي الزمالك مع حرس الحدود في تمام الرابعة عصراً، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وفاز الزمالك بهدفين دون رد على الاتحاد السكندري فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.

وحصد نادي الزمالك 14 نقطة فى مسابقة الدوري، بعدما خاض 7 جولات، حيث فاز الزمالك فى 4 مواجهات وتعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

موعد مباراة المصري وفاركو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مع دقات السابعة مساءً، نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر حصد فاركو 10 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل الفريق البرتقالي في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.