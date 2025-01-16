شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد جروس ترتيب مهاجمى الزمالك بعد عودة الجزيرى للحسابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خاصة بعدما انتهت أزمة اللاعب مع إدارة القلعة البيضاء، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

مسئولو نادى الزمالك توصلوا لاتفاق مع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، مع تفعيل العقد الجديد الذى يمتد لنهاية موسم 2027.

واتفق مسئولو الزمالك مع سيف الجزيرى مع إدارة الزمالك على تعديل راتبه فى العقد الجديد، وتخفيضه، مقابل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة فى أسرع وقت.

وهو ما أنهى الأزمة بين الطرفين وعاد الجزيرى للمشاركة فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى، وأغلق صفحة فسخ تعاقده أو التقدم بشكوى ضد النادى بعد انتهاء مهلة الانذار الذى سبق وأرسله للزمالك.

وبعد انتهاء تلك الأزمة عاد الجزيرى لحسابات كريستيان جروس مرة أخرى، خاصة أن اللاعب طلب أن يعود للحسابات ويشارك مع الفريق، وهو ما دفع البعض يتسأل حول ترتيب مهاجى الزمالك بالنسبة للمدير الفنى.

مصدر بالجهاز الفنى لجروس أكد أن الخواجة السويسرى لا يعتمد على أى لاعب إلا إذا أثبت جاهزيته الكاملة فى التدريبات، وأن حسام أشرف فى الوقت الحالى يقدم أوراق اعتماده، مما يجعله صاحب الأولوية من بين مهاجمى الفريق، لافتًا إلى أن مشاركة الجزيرى على حساب أى لاعب يكون بشرط تألق اللاعب وتركيزه الذى يدفع الجهاز الفنى للاعتماد عليه.