شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد القندوسى بعد توقيعه بشكل نهائى لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو سيراميكا تعاقدهم مع الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الوسط الأهلى بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بعقد بيع نهائي يبدأ من بداية الموسم وليس في يناير الحالي، وينتهى بنهاية موسم 2026 / 2027، أي يتبقى موسمين ونصف في عقد اللاعب .

وتعاقد سيراميكا مع أحمد القندوسى على سبيل الإعارة من الأهلى، قبل أن ينجح في ضمه بشكل رسمي، ويتم توثيق العقد في اتحاد الكرة اليوم.

كان صاحب الـ25 عاماً، قد انضم لصفوف الأهلي في شهر يناير من سنة 2023، بعد انتهاء مغامرته مع نادي وفاق سطيف الجزائري.

وشارك القندوسى مع الأهلي في 21 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ليساهم بذلك في تسجيل 5 أهداف.

وانتقل أحمد قندوسي بعدها إلى صفوف سيراميكا ، بداية من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أرقام القندوسى مع سيراميكا

وظهر لاعب كتيبة محاربي الصحراء مع سيراميكا الموسم الحالي في 8 مباريات بالدوري ، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى ، كما لعب أحمد قندوسي مواجهتين في منافسة كأس السوبر المصري، قدم فيهما تمريرة حاسمة، ليساهم في تسجيل 7 أهداف في المنافستين.