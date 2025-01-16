شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة عمرو قلاوة وجاهزيته لتدعيم سيراميكا أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها عمرو قلاوة لاعب وسط سيراميكا، سلامته بعد شكوى اللاعب من آلام الظهر بعد مباراة طلائع الجيش، التي جمعتهما في الدورى وانتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف في الجولة الثامنة.

وشارك عمرو قلاوة في مران سيراميكا بشكل طبيعى بعد الاطمئنان على حالته، ليؤكد جاهزيته لتدعيم صفوف فريقه أمام طلائع الجيش، المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

واشتكى عمرو قلاوة من كدمة فى الظهر، مما جعل الجهاز الطبي يمنحه بعض الأدوية لتسكين آلام الظهر التى عانى منها اللاعب، وخضع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة التي جاءت سليمة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش غدا الجمعة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 بعدما فاز على فريق لافيينا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل طلائع الجيش بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على الأوليمبى بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدفين لمثلهما.