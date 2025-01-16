شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام دجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء أمس الاربعاء فى الجولة الثامنة بالدورى المصرى، استعداداً لمواجهة دجوليبا المالى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام دجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا

يستعد بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، بالجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، بعدما شارك الموسم الماضى وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار فى الدور التمهيدى بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أى فريق مصرى بلقب دورى الأبطال سوى الأهلى الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلى أول فريق عربى يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولى فيستون ماييلى ورمضان صبحى والنيجيرى صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدورى الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثانى أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول لقب فى تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 3 مرات للنهائى بجانب احتلال وصافة الدورى المصرى خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة فى 3 نسخ متتالية.