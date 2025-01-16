شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة القلاوى حكما لمواجهة الزمالك وحرس الحدود بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم الخميس في ختام الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".





ومن جانب آخر، استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على تثبيت تشكيل الفريق أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصري "دورى Nile".



وينوى جروس خوض المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وعمر جابر، في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد، في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وحسام أشرف ومصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في اثنين، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

ويغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود فى مباراة الغد كل من أحمد حمدى، ناصر ماهر، محمد عبد الشافى، مصطفى الزنارى ومحمد حمدى للإصابة.

ورغم أن محمد حمدى ظهر فى التدريبات أمس إلا أنه لم يشارك في التدريبات بشكل طبيعى، بسبب استمرار شعوره ببعض الألم فى عظام الصدر، ليشارك فى بعض تدريبات الكرة، حيث إن الجهاز الطبى لم يسمح له بالمشاركة فى التدريبات ولم يتحدد موعد عودته حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود اليوم الخميس بالجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة.