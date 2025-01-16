شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة الإسماعيلي وإنبي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وإنبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الطاقم التحكيمي على النحو التالي:

الحكم الرئيسي: محمود ناجي

الحكم المساعد الأول: شريف عبد الله

الحكم المساعد الثاني: عدي عيد

الحكم الرابع: محمود رشدي

حكم تقنية الفيديو (VAR): علاء صبري

مساعد حكم تقنية الفيديو (VAR): عمر فتحي

مراقب المباراة: حمدي حافظ

مقيم الحكام: محمد عباس

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، خاصة أن كلاهما يسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبى على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر المقرر لها غدا الخميس.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى كالتالى

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطارى، عبد الله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر.

تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.

ويسعى فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لرد الاعتبار أمام إنبى بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف في بطولة الدورى، ويأمل حمد إبراهيم بالعودة للإسماعيلية ببطاقة العبور لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل خطف الصعود وحذر من خطورة مرتدات الفريق البترولى.