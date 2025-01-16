شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدافعين يحلمون بالعودة لمنتخب مصر من بوابة التوهج فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الثلاثى محمود الونش مدافع فريق الزمالك وياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلى وأحمد ياسين مدافع غزل المحلة والمعار من البنك الأهلى فى العودة للتألق مرة أخرى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتأتي رغبة الثلاثى في التألق للعودة إلى قائمة منتخب مصر مرة أخرى تحت قيادة حسام حسن بعد غياب طويل، بسبب الإصابات التي لحقت بهم الفترة الماضية.

محمود "الونش"

شارك محمود "الونش" مدافع فريق الزمالك مع القلعة البيضاء بشكل أساسى في المباريات الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب الشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى.

ياسر إبراهيم

ظهر ياسر إبراهيم مدافع فريق الاهلى بشكل قوى في مباريات الفريق الأحمر المحلية والأفريقية، عقب الغياب الفترة الماضية بسبب الإصابة العضلة الضامة.

تمكن أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى من الانتقال إلى فريق غزل المحلة على سبيل الإعارة، بحثا عن المشاركة في المباريات واستعادة التألق مرة أخرى للعودة الى منتخب مصر مرة أخرى.