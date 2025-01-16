شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع محمد دياب مدافع طلائع الجيش لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو القناة مع محمد دياب مدافع طلائع الجيش لمدة موسمين ونصف بعد منافسة مع أندية دورى المحترفين.

وشارك محمد دياب مع طلائع الجيش في العديد من المباريات، إلا أنه لم يشارك فى آخر اللقاءات وهو ما جعله يبحث عن فرصة للمشاركة بالنزول لإحدى أندية دورى المحترفين.

يذكر أن اللاعب كان يفاضل بين العديد من أندية المحترفين قبل أن ينجح مسئولو القناة فى إقناعه بالتوقيع للفريق الإسماعيلاوى في ظل سعيهم نحو العودة لأجواء المنافسة من جديد.

وشهدت مباريات الجولة السابعة عشر مفاجآت عديدة وغزارة تهديفية بعدما جاءت النتائج إيجابية لبعض الأندية وسلبية للبعض الآخر، وأسفرت على النحو التالى، نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على المنصورة بهدفين مقابل لا شىء، كما سقط المقاولون العرب على ملعبه في فخ الخسارة أمام السكة الحديد مودرن بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما عاد أسوان للانتصارات بعد تغلبه على طنطا بهدف مقابل لا شىء، كما فاز وى بقيادة عمرو أنور على القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، في الوقت نفسه استطاع الترسانة تحقيق التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلهما في اللحظات الأخيرة أمام بترول أسيوط ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وفى السويس حقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على أبناء الغريب بأربعة أهداف مقابل هدف، كما جاءت باقى النتائج على النحو التالى تعادل راية مع بروكسى بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ديروط ولافيينا، بينما تعادل سبورتنج مع الداخلية سلبيا، كما تعادل بلدية المحلة وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثليهما.