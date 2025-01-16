شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها منتخب اليد يحقق أولى انتصاراته بكأس العالم على حساب الأرجنين 39 - 25، وفوز الأهلى على الجونة بهدفين نظيفين ويستعيد صدارة جدول الدورى.

محمود جهاد يطالب إدارة فاركو بالموافقة على رحيله للزمالك

طالب محمود جهاد، مدافع وسط فاركو، من إدارة ناديه السماح له بالانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعب مع ناديه منذ انطلاق مسابقة الدورى.

الأهلي يهزم الجونة بثنائية إمام عاشور ويستعيد صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

منتخب اليد يهزم الأرجنتين 39-25 فى ضربة بداية بطولة العالم

فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل .

على زين أفضل لاعب فى مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم لليد

حصل على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز الفراعنة على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

قندوسى بعد رحيله نهائيا إلى سيراميكا : شكرا جمهور الأهلى العظيم "فيديو"

وجه الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الاهلى السابق وسيراميكا الحالي رسالة الى جمهور الفريق الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: قائلا: "شكرا جمهور الاهلى العظيم".

مودرن سبورت يضم على فوزى وأحمد يوسف من إنبى لتدعيم صفوفه في يناير

كشف مصدر في نادي إنبي أن مسئولي نادى مودرن سبورت نجحوا في الحصول على خدمات الثنائى على فوزى وأحمد يوسف لاعبو فريق إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 3 - 0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

فاز فريق بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 17 يتصدر بهم جدول الدوري من 8 مباريات.