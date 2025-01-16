شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن رحيل على فوزى وأحمد يوسف إلى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

وجه نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى الشكر لثنائى الفريق البترولى على فوزى وأحمد يوسف على الفترة التي قضياها داخل الفريق، بعد انتقالهما إلى نادى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مسئولو نادى مودرن سبورت في الحصول على خدمات الثنائى على فوزى وأحمد يوسف لاعبى فريق إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينضم ثنائى إنبي إلى تدريبات مودرن سبورت مطلع الأسبوع المقبل، حيث يغيب عن مواجهة الفريق البترولى غدا أمام الإسماعيلى بدور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

ويلاقى مودرن سبورت نظيره الزمالك ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 4 نقاط فقط.