شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حققنا فوزًا مستحقًّا على الجونة ونعاني من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على الجونة في بطولة الدوري، وإنه كان يتوقع صعوبة المواجهة بعد رحلة أبيدجان التي شهدت سفرًا طويلًا وخوض لقاء قوي وسط ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: بخبرتي كلاعب سابق أعرف صعوبة اللعب مباراة كل 3 أيام، وما يسببه هذا الأمر من إجهاد بدني وذهني، مما يحتاج إلى قوة كبيرة للتعامل مع هذا الأمر.

وأضاف: خلال الشوط الثاني من المباراة ارتفع الأداء وحققنا المطلوب، وكنا موفقين في عدم استقبال الأهداف وكان لدينا العديد من الفرص.

وعن تسجيل إمام عاشور 5 أهداف خلال آخر مباراتين قال: طلبت منه التواجد بكثافة في منطقة جزاء الخصم، وأن يسجل الأهداف وهو يملك مهارات وتساعده على التألق.

وأضاف: عمر الساعي وصل إلى مستوى مميز للغاية بعد انسجامه بشكل كبير، وهو من عوامل صناعة الأهداف أمام استاد أبيدجان، وقد دفعت به اليوم في مركز الجناح وأدى بشكل جيد وكان قريبًا من التسجيل، وأتمنى أن يستمر في نفس المستوى.

وأشار كولر: كل المباريات مهمة ولكل لقاء ظروفه، وبالتأكيد لا نستبق الأحداث والدوري مهم وصعب، والجونة كان ندًّا قويًّا في مبارياته الأخيرة بالبطولة.. ودفعت بكريم الدبيس كجناح لأنه في الأساس بدأ كرة القدم في طفولته كمهاجم قبل أن يتم توظيفه في الجبهة اليسرى.