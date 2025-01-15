شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد : عبرنا الخطوة الأولي بنجاح والبحرين وكرواتيا أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في بطولة كأس العالم لكرة اليد علي سعادته بالبداية القوية لمنتخبنا في البطولة ، والفوز علي الأرجنتين في ضربة البداية بنتيجة 39-25 وبفارق 14 هدفا .

وقال فتحى ، الخطوة الأولي تمت وعلينا الان أن نركز في الخطوة الثانية لأنها مهمة فى مشوار المنتخب.

وأضاف فتحى قائلا :" زيادة تركيز اللاعبين هام جدا مع زيادة الصعوبة في مباراة البحرين المقبلة وهو اختبار قوي لمنتخبنا وبعدها الصدام الاصعب مع المنتخب الكرواتي صاحب الأرض والجمهور .

وأشار فتحى إلى أن كل فوز يمنحنا ثقة كبيرة ، ومعه نفرض شخصيتنا علي المنافسين واتوقع تطور في المستوى مع المباريات رغم صعوبة الصدامات المقبلة وتزايد الصعوبة بشكل تصاعدي من الأرجنتين الي البحرين الي كرواتيا ٠

تشهد بطولة كأس العالم لكرة اليد، توزيع الـ 32 منتخبا مقسمين على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين