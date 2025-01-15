شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يطالب إدارة فاركو بالموافقة على رحيله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمود جهاد، مدافع وسط فاركو، من إدارة ناديه السماح له بالانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعب مع ناديه منذ انطلاق مسابقة الدورى.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع محمود جهاد نظرا لصغر سنه وتألقه بشكل جيد، بالإضافة لحاجة الفريق الأبيض للاعب وسط بجانب نبيل دونجا ومحمد شحاتة.

وعرض اللاعب على إدارة ناديه التنازل عن مستحقاته من أجل الموافقة على انتقاله للزمالك فى ظل تمسكه بالانتقال للقلعة البيضاء فى الميركاتو الحالى.

وكان مسئولو الزمالك قد تقدموا بعرض رسمى لفاركو من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة النادى تمسكت بالحصول على مبلغ مالى معين، والذى رآه النادى الأبيض مبالغا فيه.