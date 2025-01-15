شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى NILE اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 بعد فوز الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 18 نقطة، عقب إقامة اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 مباراتين ضمن الجولة الثامنة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة، بينما التقى الأهلى فريق الجونة.

الأهلي يهزم الجونة بثنائية إمام عاشور ويستعيد صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 3 - 0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

فاز فريق بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"