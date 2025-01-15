شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على الجونة بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة بالدوري.

وحسم فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأهله للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وحسم أورلاندو بيراتس تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على شباب بلوزداد، وذلك فى صدارة المجموعة حتى الآن، فيما حل الأهلى ثانياً، وذلك قبل مواجهة أورلاندو بيراتس فى الجولة الأخيرة، وهى المباراة التى ستحسم المتصدر والوصيف بين بطلى مصر وجنوب أفريقيا.

1_ أورلاندو بيراتس 11 نقطة

2_ الأهلى 10 نقاط

3_ شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط

4_ استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.

وضمن فريق الأهلى الحصول على 900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى "كاف" بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وفى وقت سابق أعلن "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تخصيص 50 ألف دولار لكل نادٍ مُشارك فى المراحل التمهيدية، وهو ما يعد بمثابة دفعة قوية لأندية القارة السمراء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها "كاف" مساعدة مالية للأندية في هذه المرحلة من البطولة، حيث في السابق، كان يتعين على الأندية الوصول إلى مراحل المجموعات لتكون مؤهلة لتقاسم الجائزة المالية الإجمالية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الفائز بلقب بدوري أبطال أفريقيا في موسم "2024-2025" سيحصل على مبلغ 4 ملايين دولار.

ويتم توزيع الجوائز المالية على النحو التالي:

- البطل.. 4 ملايين دولار

- الوصيف.. 2 مليون دولار

- الوصول إلى نصف النهائي.. مليون و200 ألف دولار

- الوصول إلى ربع النهائي.. 900 ألف دولار

- صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 700 ألف دولار

- صاحب المركز الرابع في دور المجموعات... 700 ألف دولار

- المشارك في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار