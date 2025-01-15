شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إبراهيم عادل، لاعب وسط بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الثامنة لدورى نايل.

وفاز بيراميدز على المحلة بثلاثية مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، وأحرز إبراهيم عادل الهدف الأول من صناعة رمضان صبحى.

وفتح بيراميدز ملف احتراف إبراهيم عادل خلال الميركاتو الشتوى الحالي بعد وصول عرض رسمي من خيتافى الإسبانى مقابل 2.5 مليون دولار، مع وضع بند يتيح للفريق السماوى الحصول على مقابل مادى آخر حال انتقال اللاعب من ناديه الإسبانى لأى ناد آخر.