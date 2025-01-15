شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الجونة بثنائية إمام عاشور ويستعيد صدارة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

بهذا الفوز استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بـ17 نقطة، فيما توقف رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الدوري المصري.



الأهلى والجونة الشوط الأول



الجونة والأهلى فى الدورى المصرى



جانب من مباراة الجونة والأهلى



رامى ربيعة



شوبير



كريم نيدفيد

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين، وأنقذ مصطفى شوبير مرمى فريقه من فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء حولها إلى ركنية، وسط سيطرة من الأهلي في أول ربع ساعة ولكنها سلبية بدون خطورة على مرمى المنافس.

وتوقف اللعب في الدقيقة 12 نتيجة إصابة عاشور قبل أن يتم علاجه ويستكمل اللقاء، وتحصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ولعبها أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها رامي ربيعة برأسه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الجونة.

وسدد علي الزاهدي لاع الجونة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 ولكن أمسك بها مصطفى شوبير على مرتين، وصوب حسين الشحات تسديد في الدقيقة 24 ولكن ارتطمت بدفاع الجونة وتحولت إلى رمية تماس.

وصب أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت عالية وبعيدا عن عارضة مرمى الجونة، وصوب أفشة تسديدة جديدة في الدقيقة 39 ولكن أنقذها محمد علاء حارس مرمى الجونة، وأهدر أفشة فرصة هدف محقق في الدقيقة 40 بعد استلام تمريرة رائعة من الشحات ولكن لعبها أعلى العارضة.

وأهدر إمام عاشور فرصة هجمة خطيرة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 43 بعدما استلم الكرة ولكن لم ينجح في السيطرة عليها، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.



كولر



مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



مباراة الجونة والأهلى



محمد الشناوى على دكة الأحتياطى



محمد هانى مباراة الجونة والأهلى



مصطفى شوبير



ياسر إبراهيم

الشوط الثاني

سدد أفشة تصويبة قوية في الدقيقة 48 ولكن أنقذها ببراعة محمد علاء حارس الجونة، وفي الدقيقة التالية سدد محمد هاني تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن حولها حارس الجونة إلى ركنية، وصوب إمام عاشور كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51 ولكن مرت عالية فوق العارضة.

وأحرز الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق إمام عاشور بعد استلام تمريرة رائعة من أفشة وسددها على يسار مرمى الجونة، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 68 بنزول عمرو السولية وكريم الدبيس بدلا من مروان عطية ومحمود كهربا، ولعب الدبيس في مركز الجناح بينما انتقل للعب في مركز رأس الحربة.

وأجرى الجونة تغييرين في الدقيقة 73 بنزول مروان محسن ومازن ياسر بدلا من صمويل أوجو وعبد الجواد تعلب ، وأنقذ محمد علاء تصويبة حسين الشحات في الدقيقة 77 وفي الدقيقة التالية أنقذ تصويبة رائعة من رامي ربيعة.

أجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 80 بنزول عمر الساعي وأكرم توفيق بدلا حسين الشحات وأفشة، وأجرى الجونة تغيير جديد في الدقيقة 88 بنزول شامسو كايير بدلا من أحمد مجدي كهربا، وأهدر عرم الساعي فرصة هدف محقق في الدقيقة 89 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة والخط ولم تتجاوز المرمى.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استلام تمريرة رائعة من كريم الدبيس ووضعها أرضية على يسار حارس الجونة، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وكريم نيدفيد وأفشة في الوسط، وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: محمد علاء في حراسة المرمى، أحمد رضا، حسام، أحمد العش، أحمد مجدي في خط الدفاع، عبد الجواد، رضا صلاح، أكيم فافور في خط الوسط، سيف شيكا، أوزو صامويل، علي الزهدي في خط الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الجونة كلا من عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - نور السيد - أليو جاتا - بلال السيد - مازن ياسر زكي - شامسو كايير - مروان محسن.



احتفال إمام عاشور بالهدف



احتفال إمام مع جمهور الأهلى



احتفال إمام وكهربا وأفشة



إمام عاشور



فرحه أمام عاشور بالهدف الاول فى شباك الجونة



فرحه إمام عاشور بالهدف الاول فى شباك فريق الجونة



فرحه إمام عاشور بالهدف الاول فى شباك نادي الجونة