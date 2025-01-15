شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل إمام عاشور لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك الجونة بالدقيقة "90+1" من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وكريم نيدفيد وأفشة في الوسط، وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: محمد علاء في حراسة المرمى، أحمد رضا، حسام، أحمد العش، أحمد مجدي في خط الدفاع، عبد الجواد، رضا صلاح، أكيم فافور في خط الوسط، سيف شيكا، أوزو صامويل، علي الزهدي في خط الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الجونة كلا من عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - نور السيد - أليو جاتا - بلال السيد - مازن ياسر زكي - شامسو كايير - مروان محسن.



احتفال إمام عاشور بالهدف



احتفال إمام مع جمهور الأهلى



احتفال إمام وكهربا وأفشة



إمام عاشور



فرحه أمام عاشور بالهدف الاول فى شباك الجونة



فرحه إمام عاشور بالهدف الاول فى شباك فريق الجونة



فرحه إمام عاشور بالهدف الاول فى شباك نادي الجونة