شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الجونة.. وشوبير أساسيا والشناوي على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الجونة مساء اليوم الأربعاء ضمن منالفسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وكريم نيدفيد وأفشة في الوسط، وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎