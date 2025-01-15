شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على غزل المحلة 3 - 0 ويتصدر الدوري مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 17 يتصدر بهم جدول الدوري من 8 مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 7 مباريات ، بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 8 في المركز 12 .

أحرز هدفي بيراميدز علي جبر، إبراهيم عادل ، وفيستون ماييلى في الدقائق 34 و 51 و 83 .

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي : عامر عامر و عمرو الجزار و أحمد حكم و مودي توريه و أحمد ياسين و حميدو عبدول و محمد أشرف بن شرقي و أحمد مجدي و عبده يحيي و محمد بن حموده و محمد حمدي زكي.