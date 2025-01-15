شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مرعى مديرا فنيا للبشاير الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مصطفى مرعى نجم المقاولون العرب الأسبق مع نادى البشاير الليبى كمديرا فنيا للفريق بعدما أنهى تعاقده مع الوفاق .

يذكر أن مصطفى مرعى من المدربين المصريين أصحاب الصيت الجيد في الدورى الليبى بعدما قدم أداء رائع مع أكثر من فريق على رأسهم دارنس ، كما كان مدربا عاما للمنتخب الأوليمبى الليبى .

وحصل مصطفى مرعى على كأس مصر مع المقاولون ، وكأس الأندية الأفريقية ، وهداف كأس مصر موسم 1998 ،