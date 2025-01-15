شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام مصطفى العش في تدريبات الأهلي بعد ضمه من زد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم مصطفى العش مدافع زد والمنضم حديثا إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في تدريبات فريقه فور الإعلان عن الصفقة من قبل ناديه الجديد، بعد الاتفاق على البنود الخاصة بالصفقة، حيث سينتظم اللاعب بعد عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب مباراة الجونة، أو بعد الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ينهي مصطفى العش مدافع زد إجراءات انضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، بعدما عاد صباح اليوم الأربعاء من السعودية لقضاء مناسك العمرة.

متى ينضم مصطفى العش إلى الأهلي؟

ويصل العش إلى الأهلي خلال الساعات القادمة لإنهاء إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء وتصويره بالقميص الأحمر قبل تقديمه إلى وسائل الإعلام ليكون أولى الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميكراتو اشلتوي الجاري.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع مصطفى العش

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص بـ اللاعب مصطفى العش من نادي زد، كما أنهى باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية ويتبقى تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.