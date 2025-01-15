شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة البحرين ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور اليوم الخميس استعداداته لمواجهة البحرين المقرر لها غدا الجمعة فى السابعة مساء فى ثانى مواجهاته ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

ويسعى منتخب اليد فى تحقيق الفوز فى لقاء الغد قبل مواجهة كرواتيا صاحبة الأرض فى اللقاء المقبل يوم الأحد بعدما قص شريط المونديال بمواجهة الأرجنتين أمس .

وشهدت ضربة بداية المنافسة سوء توفيق للفرق العربية " تونس وقطر والجزائر والكويت" فى انطلاق منافسات بطولة العالم 2025 ، حيث حقق منتخب إيطاليا الفوز على تونس 32 - 25 و منتخب فرنسا على قطر 37 - 19 و منتخب الدانمارك على الجزائر 47- 22 ومنتخب استراليا على الكويت37 - 26

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.