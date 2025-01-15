شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مباراة الجونة الليلة بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن إسناد مباراة الأهلى والجونة إلى الحكم محمد الحنفى في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.

أرقام الأهلى مع صافرة الحنفى

وأدار الحكم محمد الحنفى 37 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة اليوم، حقق الأحمر الفوز فى 24 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 9 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 47 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

وتعتبر هذه ثانى مباراة يديرها الحنفي للنادي الأهلي هذا الموسم، بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة من الدورى.