شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الفرنسية تسيطر على قائمة فراعنة اليد فى مونديال العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 15 يناير 2025 05:23 م
يبدو أن المدرسة الفرنسية تسيطر على قائمة منتخب مصر لرجال كرة اليد ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل .
ويمتلك المنتخب عدد كبير من المحترفين و أبرزهم فى الدورى الفرنسى، أمثال محمد سند " نيم الفرنسى" وسيف الدرع "ليموج الفرنسى "وأحمد هشام دودو" مونبيلييه الفرنسي".
ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين ، حيث يبدأ اليوم بمواجهة نظيره الأرجنتينى فى السابعة مساءا .
و تضم قائمة فراعنة كرة اليد فى بطولة العالم 10 أندية و هى الزمالك و الأهلى و سبورتنج لشبونة البرتغالى و ڤويڤودينا الصربي وبيرجيشر الألماني و دينامو بوخارست الروماني و مونبيلييه الفرنسي و نيم الفرنسى و باريس سان جيرمان .
وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)
الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)
صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)
الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)
الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)
الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)
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