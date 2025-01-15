شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الفرنسية تسيطر على قائمة فراعنة اليد فى مونديال العالم والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن المدرسة الفرنسية تسيطر على قائمة منتخب مصر لرجال كرة اليد ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل .

ويمتلك المنتخب عدد كبير من المحترفين و أبرزهم فى الدورى الفرنسى، أمثال محمد سند " نيم الفرنسى" وسيف الدرع "ليموج الفرنسى "وأحمد هشام دودو" مونبيلييه الفرنسي".

ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين ، حيث يبدأ اليوم بمواجهة نظيره الأرجنتينى فى السابعة مساءا .

و تضم قائمة فراعنة كرة اليد فى بطولة العالم 10 أندية و هى الزمالك و الأهلى و سبورتنج لشبونة البرتغالى و ڤويڤودينا الصربي وبيرجيشر الألماني و دينامو بوخارست الروماني و مونبيلييه الفرنسي و نيم الفرنسى و باريس سان جيرمان .

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)