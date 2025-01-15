شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبى على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر المقرر لها غدا الخميس.

جاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى كالتالى

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطارى، عبد الله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر

تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.

ويسعى فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لرد الاعتبار أمام إنبى بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف في بطولة الدورى، ويأمل حمد إبراهيم بالعودة للإسماعيلية ببطاقة العبور لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل خطف الصعود وحذر من خطورة مرتدات الفريق البترولى.