شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد أصغر لاعب كرة يد مصرى فى مشاركات بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات منتخب مصر لرجال كرة اليد فى بطولة العالم رقم 29 التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين ، حيث يلتقى الفراعنة الأرجنتين فى تمام السابعة مساء.

شارك يحيى خالد فى بطولة العالم 2017 وهو فى عمر الـ19 حيث شارك فى نسخ فرنسا 2017، والدنمارك وألمانيا 2019.

واستطاع يحيى خالد أن يسجل 64 هدفا وصنع 32 هدفا خلال مشواره فى بطولات العالم.

كما يعد يحيى خالد صاحب الترتيب الثالث عشر بين أكثر اللاعبين مساهمة مع المنتخب في بطولات العالم حيث ساهم فى احراز 96 هدف

ومن المقرر أن تُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

يسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يلقن راقصو التانجو درسا فى بداية مشوار المونديال ، ليعطى جرس إنذار إلى باقى منتخبات المجموعة السابعة .

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.