شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الجونة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.



الأهلى يتفوق على الجونة بالقيمة التسويقية

القيمة التسويقية للأهلى والجونة

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للجونة 2.95 مليون يورو.

وحقق الأهلى فوزاً بهدفين دون رد على سموحة في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

من جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري بثلاثية مقابل هدف في عقر داره في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، كما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور صاحب هاتريك إستاد أبيدجان بجانب وسام أبو على وحسين الشحات وأفشة.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

في المقابل، يتطلع علاء عبد العال المدير الفني للجونة لتحقيق نتيجة إيجايبة من أنياب حامل اللقب الاهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق الساحلى بنجومه المتميزين أمثال فافور أكيم وسيف الدين على محمد.