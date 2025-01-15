شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم جعفر.. 3 لاعبين فى قائمة الانتظار بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب التقرير الذى سيقدمه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق عن احتياجاته الفترة المقبلة، والصفقات التي يرغب فى ضمها بالإضافة إلى المقرر رحيلهم ، وعدم الحاجة إلى جهودهم.

وهناك 3 لاعبين في قائمة الانتظار بالزمالك، لم يتحدد مصيرهم، وينتظرون قرار جروس بشأنهم، سواء بالاستمرار مع الأبيض أو الرحيل في يناير، وهم سيف جعفر، ومحمد عاطف، بالإضافة إلى مهاب ياسر.

وعاد سيف جعفر إلى الزمالك قادما من بيراميدز، خلال يناير من العام الماضى، بينما انضم محمد عاطف قادما من طنطا، ومهاب ياسر من الداخلية.

واستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك على تسليم تقريره الفنى عن الفريق من حيث طلباته الفنية وقائمة اللاعبين المطلوب ضمها للفريق وقائمة المقرر الاستغناء عنهم وعدم الحاجة إلى جهودهم ، بعد مباراة الفريق امام إنيمبا بالكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع إنيمبا النيجيرى بالجولة الختامية ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، باستاد القاهرة.

