شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ اليوم مشاركته رقم 18 فى تاريخ بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح منتخب مصر لرجال كرة اليد اليوم الأربعاء، مشواره ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل،عندما يلتقى الأرجنتين فى السابعة مساء.

ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتعد هذه المشاركة رقم 18 لمنتخب الفراعنة فى تاريخ بطولات العالم، حيث شارك منتخب مصر فى البطولة 17 مرة قبل النسخة الـ 29.

أول مشاركة لمنتخب اليد كانت عام 1964 فى تشيكوسلوفاكيا ولم تغيب مصر عن أن مشاركة منذ عام 1993 حتى الأن.

ونرصد لكم أبرز أرقام الفراعنة فى تاريخ بطولات العالم كالتالى :

وصل منتخب اليد إلى نصف النهائى مرة واحدة عام 2001 بفرنسا.

وصل منتخب اليد إلى ربع النهائى 6 مرات أعوام 1995 ، 1997 ، 1999 ، 2001 ، 2021 ، 2023.

تواجد منتخب اليد ضمن أفضل 8 منتخبات 7 مرات فى نسخ 1995 ، 1997 ، 1999، 2001 ، 2019 ، 2021 ، 2023.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

يتأهل للدور الرئيسى أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.