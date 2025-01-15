شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المحلة في مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة شوقي غريب عن تشكيل فريقه في مواجهة نادي بيراميدز في المباراة المقرر لها الرابعة عصر اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري و جاء كالتالي :

عامر عامر و عمرو الجزار و أحمد حكم و مودي توريه و أحمد ياسين و حميدو عبدول و محمد أشرف بن شرقي و أحمد مجدي و عبده يحيي و محمد بن حموده و محمد حمدي زكي.

يستضيف فريق بيراميدز في تمام الرابعة مساءً، نظيره غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث السماوي عن حصد الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد بيراميدز 14 نقطة خلال مشوار الفريق السماوي بمسابقة الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو بيرميدز 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

بينما حصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.