شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، مواجهة جديدة أمام الأهلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.



كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى

مواجهات علاء عبد العال مع الأهلى

تعد مباراة اليوم هي السابعة عشر لعلاء عبد العال أمام الاهلى، حيث سبق أن واجه المارد الأحمر في 16 مباراة، فاز في مواجهتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات، وانتهت آخر مباراة لعلاء عبد العال أمام الأهلى انتهت بخسارته بثلاثية نظيفة مع فريق الجونة.

ويتطلع علاء عبد العال المدير الفني للجونة لتحقيق نتيجة إيجايبة من أنياب حامل اللقب الاهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق الساحلى بنجومه المتميزين أمثال فافور أكيم وسيف الدين على محمد.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.