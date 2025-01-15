شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يمنح لاعبي الجونة روشتة النجاة من فخ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، تدريباته الأيام الماضية، في ضوء استعداداته لمواجهة النادي الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات الأخيرة للجونة تركيز كبير على الجوانب الفنية والخططية حيث ركز عبدالعال على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتحفيظ اللاعبين طريقة لعب الأهلي التي تعتمد على الضغط المستمر والتمريرات السريعة، وتهدف هذه التحضيرات إلى ضمان جاهزية الفريق لمواجهة العملاق الأحمر.

وجه علاء عبدالعال تحذيرات واضحة للاعبيه بضرورة غلق جميع المساحات أمام هجوم الأهلي، المعروف بسرعته وقوته الهجومية. كما طالبهم باستغلال أي فرصة تُتاح أمام مرمى المنافس، مشددًا على أن أي تفريط قد يُكلف الفريق غاليًا في ظل الوضع الحالي.

الجونة يعاني منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، بينما تلقى أربع هزائم. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لإيقاف نزيف النقاط الذي يهدد موقفه في جدول الترتيب.

علاء عبدالعال يدرك صعوبة المهمة أمام الأهلي، لكنه يعوّل على الروح القتالية للاعبين وتحقيق مفاجأة إيجابية تعيد الثقة للفريق والجماهير.

نظام بطولة الدوري المصري الجديد لهذا الموسم، من دور واحد فقط، والأندية من المركز الأول إلى المركز التاسع تتنافس على اللقب، أما عن الفرق بالمراكز التسع الأخرى تتنافس على الهبوط، بينما يهبط فريقان في نهاية الموسم لدوري المحترفين، فيما يصعد ثلاث أندية للبطولة، كما يخوض كل فريق في النظام الجديد عدد 25 لقاء.