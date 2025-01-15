شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في استاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز و غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري نايل.

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا و سيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز، المقررة في الرابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس



بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي : عامر عامر و عمرو الجزار و أحمد حكم و مودي توريه و أحمد ياسين و حميدو عبدول و محمد أشرف بن شرقي و أحمد مجدي و عبده يحيي و محمد بن حموده و محمد حمدي زكي.



جهاز منتخب مصر