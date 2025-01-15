شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مصطلحات كرة القدم فى عالم الساحرة المستديرة.. لو أنت مش كروى والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر كرة القدم، التي يطلق عليها عشاقها لقب الساحرة المستديرة، أكثر الرياضات شعبية على الإطلاق، إذ تجمع بين المتعة والإثارة، وتستقطب الملايين من المتابعين حول العالم، هذه اللعبة التي تتسم بالبساطة في قوانينها، تخفي وراءها عالماً معقداً من التكتيكات والمفاهيم الفنية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها، ومع تطور كرة القدم وتوسع انتشارها دوليًا، برزت مجموعة واسعة من المصطلحات التى يستخدمها اللاعبون، المدربون، المحللون، وحتى الجماهير للتعبير عن اللحظات الحاسمة وأدق التفاصيل داخل المستطيل الأخضر، ونستعرض أبرز المصطلحات الكروية الأكثر شيوعًا.

مصطلحات عامة:

- الهدف (Goal): النقطة التي تُسجل عندما تدخل الكرة مرمى الفريق الخصم.

- التسلل (Offside): موقف غير قانوني يكون فيه اللاعب أقرب لمرمى الخصم من الكرة عند تمريرها.

- ركلة جزاء (Penalty Kick): ضربة تُمنح للفريق عند ارتكاب خطأ داخل منطقة الجزاء.

- ركلة ركنية (Corner Kick): تُمنح عند خروج الكرة من الملعب بعد لمسها من لاعب الفريق المدافع.

- ركلة حرة مباشرة (Direct Free Kick): تُسدد مباشرة نحو المرمى.

- ركلة حرة غير مباشرة (Indirect Free Kick): تتطلب لمس الكرة من لاعب آخر قبل التسديد.

- العارضة (Crossbar): الجزء الأفقي من إطار المرمى.

- الاستحواذ (Possession): نسبة سيطرة الفريق على الكرة أثناء المباراة.

مصطلحات اللعب والتكتيك:

- الأسيست (Assist): التمريرة التي تؤدي إلى تسجيل الهدف.

- الهاتريك (Hat-trick): تسجيل لاعب ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

- الدفاع المنطقة (Zonal Marking): تكتيك يركز على تغطية المناطق بدلاً من مراقبة اللاعبين.

- الضغط العالي (High Press): تكتيك يعتمد على الضغط على الخصم في مناطقه.

- الهجوم المرتد (Counter Attack): هجوم سريع بعد استعادة الكرة.

- التمرير الطويل (Long Pass): تمرير الكرة لمسافات بعيدة.

- القذيفة (Rocket): تسديدة قوية بعيدة المدى.

مصطلحات الوقت والإدارة والتحكيم:

- الوقت الإضافي (Extra Time): فترة زمنية تُضاف في المباريات التي تنتهي بالتعادل.

- الوقت بدل الضائع (Injury Time): وقت يُضاف لتعويض التوقفات أثناء المباراة.

- VAR (Video Assistant Referee): تقنية حكم الفيديو المساعد.

- البطاقات الملونة (Yellow/Red Cards): تُستخدم لمعاقبة اللاعبين على الأخطاء.

- الحائط البشري (Wall): مجموعة من اللاعبين تقف أمام التسديدة الحرة.

- المساعد (Assistant Referee): الحكم المسؤول عن خطوط التماس والتسلل.

- إعادة الفيديو (Replay): عرض اللقطة المثيرة للجدل على الشاشة لتحليلها.

مصطلحات عن اللاعبين:

- الجناح (Winger): لاعب يتمركز على أطراف الملعب.

- الهداف (Top Scorer): اللاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف.

- المهاجم الوهمي (False 9): لاعب يشغل مركز المهاجم لكنه يتحرك للخلف لسحب المدافعين.

- قائد الفريق ( Captain ) : كابتن الفريق أو قائد الفريق هو اللاعب الذي يضع شارة القائد على يده ويكون دوره قيادةَ الفريق يعطى صلاحية كابتن الفريق للاقدم وللاكبر سنا ولصاحب العقل الكبير.

- المدافع (Defender ) : هو أحد المراكز في تشكيلة كرة القدم، ويقوم بالدفاع والتصدي لمهاجمي الخصم حتى لا يسجلوا هدف في مرماه بأي طريقة كانت وبأي جزء من جسمه باستثناء يديه.

مصطلحات متعلقة بالمهارات الفردية:

- المراوغة (Dribbling): تجاوز الخصم بالكرة بمهارة.

- التمريرة الحاسمة (Through Ball): تمريرة تخترق دفاع الخصم مباشرة.

- السهل الممتنع (Simplicity in Play): أداء لاعب بأسلوب بسيط لكنه فعّال.

- الكوبري (Nutmeg): تمرير الكرة بين قدمي الخصم.

- التحكم بالكرة (Ball Control): القدرة على السيطرة على الكرة تحت الضغط.

مصطلحات الألقاب الشعبية:

- الريمونتادا (Remontada): العودة في النتيجة بعد التأخر.

- الملكي: لقب نادي ريال مدريد.الشياطين الحمر: لقب نادي مانشستر يونايتد.

- السامبا: لقب يُطلق على المنتخب البرازيلي.

مصطلحات حماسية:

- التيفو (Tifo): عروض جماهيرية في المدرجات لدعم الفريق.

- الدبل كيك (Bicycle Kick): حركة تسجيل الهدف بضربة خلفية مزدوجة.

- الهدف الذهبي (Golden Goal): نظام كان يُنهي المباراة فور تسجيل أول هدف في الوقت الإضافي.

مصطلحات مشهورة بين الجماهير:

- الكلاسيكو (El Clasico): مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة.

- الديربي (Derby): مباراة بين فريقين من نفس المدينة أو المنطقة.

- العملاق النائم: فريق كبير يمر بفترة تراجع في الأداء.

مصطلحات تحليلية:

- الثغرات الدفاعية: نقاط ضعف في دفاع الفريق تُستغل من الخصم.

- التكتيك (Tactics): خطة اللعب التي يعتمد عليها الفريق.

- التمركز (Positioning): وضعية اللاعبين داخل الملعب.