شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: أبو ريدة والتوأم حسن.. الوسطاء يمتنعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر فوق الجميع عنوان الجلسة التى جمعت هانى أبو ريدة والتوأم حسام وإبراهيم حسن فى أول لقاء بينهم، اتفقوا فيه على ضرورة عودة منتخب مصر لمكانته الكبيرة واعتلاء منصات التتويج وإسعاد الجماهير المصرية.

شهدت الجلسة المرتقبة نجاح رئيس اتحاد الكرة فى احتواء حسام حسن وتوأمه خلال استقباله لهم بالجبلاية مؤكدا لهم أنه لا يتعامل بالعواطف والنوايا والشائعات ويبحث عن مصلحة منتخب مصر، وسيقدم لهم كل الدعم ويوفر كل الإمكانيات لمساعدتهم وتحقيق الأهداف المرجوة بدون تدخل أحد في عملهم، حيث سيتولى أبو ريدة الإشراف على المنتخب الأول.

لا يخفى على أحد أن علاقة حسام وتوأمه مع هانى أبو ريدة لم تكن جيدة منذ سنوات كثيرة بسبب الوشاية والشائعات التى يرددها بعض المغرضين عن رفض أبو ريدة لتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر الأول، وهو الأمر الذى كان أغضب التوأم وسبب توتر العلاقة، حتى جاءت الجلسة الأولى وسبقتها مكالمات هاتفية وضحت حقيقة الأمور، وحرص أبو ريدة على تأكيده بتقديم كل الدعم وتوفير كل الإمكانيات من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير المصرية.

جلسة مجلس اتحاد الكرة مع حسام حسن وتوأمه إبراهيم ومعاونيه أزالت كل الهواجس والضغوط والقلق فى النفوس وجعلت هناك روحا طيبة وحماسا كبيرا لدى حسام حسن للعمل والنجاح خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما كشف أبو ريدة عن الكثير من الأفكار التى يريد تنفيذها فى إدارة منظومة الكرة المصرية سواء تطوير مسابقات أو تجهيز منتخبات، مع استغلال كل الإمكانيات المتاحة لصالح المنتخبات الوطنية ومنها مشروع الهدف وغيرها من قدرات الاتحاد.

وتصريحات إبراهيم حسن فى قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر تكشف عن صفحة جديدة حقيقية بين التوأم وهانى أبو ريدة عنوانها التقدير والاحترام المتبادل وإغلاق أى صفحات خلاف سابقة، وجعل الصالح العام هو أساس كل شىء.