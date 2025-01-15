شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادى زد 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 15 يناير 2025 02:15 م
أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.
وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، كما أنهى باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية ويتبقى تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.
ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.
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