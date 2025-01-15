شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادى زد 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، كما أنهى باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية ويتبقى تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.

يسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الجونة غداً، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري، بعدما أظهرت مباراة استاد أبيدجان الإيفواري عدم ظهور بعض اللاعبين بمستوى جيد، ورغبته فى منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين.

ويرغب كولر فى إجراء تعديل على تشكيل الأهلي، من خلال الدفع بأكثر من لاعب، سواء في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي، مثل محمد مجدي أفشة ومحمد هاني وعمر الساعي وكريم نيدفيد، على أن يعيد أكثر من لاعب لدكة الاحتياطي مثل عمرو السولية وحسين الشحات.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.